В понедельник возможны осадки, 0..+3

Postimees/Scanpix

Осадки в виде дождя и мокрого снега начнутся еще ночью. В целом будет облачно с прояснениями. Кое-где туман, а на дорогах местами гололед. Ветер юго-западный и западный от 7 до 12 м/с, на побережье и островах порывами до 17 м/с. Температура воздуха от -1 до +2 градусов.

Днем также - облачно с прояснениями. Пойдет дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный и западный от 7-12 м/с, в прибрежной зоне до 17 м/с. Столбик термометра поднимется до +3 градусов.