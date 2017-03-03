В субботу сохранится по-зимнему снежная и морозная погода

В субботу сохранится по-зимнему снежная погода. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Ночью будет облачно с прояснениями, временами снег, во многих местах метель.

Ветер западный и северо-западный от 5 до 12, порывами - до 15, а на островах и побережье - до 20 м/с. Температура воздуха от -2 до -8 градусов.



Днем - преимущественно облачно, только вечером немного прояснится. Местами снег и метель. Ветер северо-западный от 6 до 12, порывами - до 15 и даже 18 м/с.

Температура воздуха от 0 до -4 градусов.