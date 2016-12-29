В пятницу в Эстонии ожидается сильный ветер

Иллюстративная фотография. Фото: Калмер Саар/minupilt.err.ee

В ночь на пятницу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный от 5 до 12, на островах и побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

Днем также - облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный и западный от 5 до 11, на островах и побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 1 до 4 градусов тепла.