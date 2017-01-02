Во вторник в Эстонии по-прежнему ветрено и похолодает

Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера разбился Ту-154 российского Минобороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего на борту находились 84 пассажира, в том числе врач Елизавета Глинка, и восемь членов экипажа.