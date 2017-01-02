Во вторник в Эстонии по-прежнему ветрено и похолодает
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, в основном, в виде мокрого снега. Юго-западный, западный ветер 5-12, в начале ночи на островах и побережье - порывы до 15-18 метров в секунду. К утру ветер ослабеет. Температура воздуха от -2 до +4 градусов.
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер перейдет к северо-западному и усилится до 7-12 метров в секунду, на побережье порывы до 15, на островах - 12-17, порывы - до 23 метров в секунду.
Температура воздуха от -1 до +4 градусов.
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