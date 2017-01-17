В среду в Эстонии ветрено, -2..-7

Фото: Сийм Лыви/ERR

На Эстонию надвигается шторм. Высота волн в море может достигать шести метров, передает "Актуальная камера".

Ночью будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный и южный 5-11 м/с, порывами до 14 м/с. На островах и побережье 8-13 м/с, и порывами до 20 м/с. Температура воздуха – от -4 до -10, на островах и побережье местами до -2 градусов.

Днем – переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с, порывами до 18 м/с, на островах и побережье 15-25 м/с. Температура воздуха – от -2 до -7 градусов.