В понедельник в Эстонии будет холодно

На Эстонию наступают морозы. Фото: RUS ERR

Дождь и снег в предстоящие сутки обойдут Эстонию стороной, им на смену придет мороз.

В ночь на понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный от 5 до 11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -7 до -12, на островах местами до -5 градусов.

Днем малооблачно, без осадков. Ветер восточный от 5 до 11, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -5 до -10 градусов.