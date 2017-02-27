Во вторник похолодает, 0..-5

Зима, холода. Фото: Postimees/Scanpix

Ночью преимущественно облачно. Пройдет мокрый снег, по югу Эстонии дождь. Местами туман. Ветер северный, до 8 м/с, утром на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха к утру понизится до 0..-3, лишь по югу Эстонии местами около +1°C. Дороги скользкие, будьте осторожны!

Днем переменная облачность. До обеда на юго-востоке Эстонии местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха от 0 до -5°C.