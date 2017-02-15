В четверг по-прежнему ясно, -4...-10
Финляндия находится в области антициклона, его юго-восточная периферия будет определять погоду в Эстонии, передает "Актуальная камера".
Ночью небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на западном побережье восточных направлений 5-11 м/с. Температура воздуха -7 до -19.
Днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -4..-10, на островах местами -2°C.
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