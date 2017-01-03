В среду возможен снег и мокрый снег

Фото: Астрид Мадисте/ETV Terevisioon

Ночью переменная облачность. Во многих местах мокрый снег и снег, на островах возможен дождь. Северо-западный ветер от 7 до 12, порывами до 17, на побережье до 23 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до +2 градусов.



Днем небольшая и переменная облачность. До обеда местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный от 7 до 12, порывами до 17, на побережье до 20 метров в секунду. После обеда ослабеет. Температура воздуха от минус 2 до +2 градусов. После обеда температура воздуха понизится.