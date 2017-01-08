На Эстонию наступают холода

Мороз. Фото: SIPA/Scanpix

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой снег или мокрый снег. Ветер северных направлений от 3-х до 8-ми метров в секунду. Температура воздуха от -3-х до +1-го градуса.

В понедельник днем облачно с прояснениями. Во многих пройдёт небольшой снег. Ветер северных направлений от 4-х до 9-ти, на островах порывами до 14-ти метров в секунду. Температура воздуха от -4-х градусов до нуля.