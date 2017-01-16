Во вторник преимущественно без осадков, -2..+2

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix

Ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный от 5 до 11 м/с, к утру на побережье и островах он усилится до 15 м/с. Температура воздуха от -2 до +3 градусов.

Облачная с прояснениями погода будет и днем. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный от 5 до 11 м/с, на побережье порывами до 15 м/с, а на островах ближе к вечеру и вовсе до 20 м/с. Температура воздуха от -2 до +2 градусов. Вечером будет холоднее до -7. И будьте осторожны: на дорогах скользко!