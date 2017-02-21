В среду небольшая или переменная облачность, -1..+3

Иллюстративная фотография Фото: Сийм Лыви/ERR

Ночью небо будет безоблачным, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на северном побережье северный ветер до 9 м/с. Температура воздуха – от -1 до -7°C.

Днем ожидается небольшая или переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Во второй половине дня на островах и западном побережье южный ветер усилится до 3-9 м/с. Перепады температур могут привести к образованию гололеда! Температура воздуха в течение дня – от -1 до +3°C.