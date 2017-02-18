В начале следующей недели в Эстонии будет околонулевая температура

Иллюстративное фото Фото: Сийм Лыви/ERR

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 15, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, к утру потеплеет. Днем переменная облачность и малооблачная погода. По регионам возможны небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

В ночь на вторник ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-11 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-11 м/сек, к вечеру уляжется. Температура воздуха 0-6 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный и северный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 2-6 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.