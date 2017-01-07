В первый день нового года будет плюсовая температура

Фото: Рене Сууркаэв/ERR

На городской фейрверк в этот раз лучше взять зонтик. Новогодняя ночь будет дождливой. В первые сутки 2017 года ожидается плюсовая температура, передает "Актуальная камера".

Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Кое-где возможен туман. Подует юго-западный и западный ветер от 5 до 11, на островах и побережье порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по стране от 1 до 6 градусов тепла.



Днем облачная погода. Во многих местах дождь. Вечером - мокрый снег. Ветер западных направлений, к вечеру - северных направлений от 3 до 8, на побережье Рижского залива порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от нуля до +5 градусов. Вечером похолодает.