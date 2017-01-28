В воскресенье возможен дождь и мокрый снег, +1.. +4

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

Больших изменений в погоде в ближайшие сутки ждать не стоит, но температура воздуха днем повысится на 1-2 градуса.

Ночью облачно с прояснениями. Местами снег или мокрый снег. В некоторых районах страны образуется туман, есть опасность гололеда. Ветер западный, юго-западный 4-10 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха в начале ночи от -1 до -6, на побережье островов до +2. Утром температура воздуха от 0 до +3.

Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Кое-где возможен туман. Ветер западный 5-11 м/с, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха от +1 до +4.