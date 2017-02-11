В воскресенье возможен снег и метель, 0.. -5

Ожидаются кратковременные осадки в виде снега. Местами метель.

В ближайшие сутки температура воздуха будет падать, ветер усилится.

Ночью облачная погода, во многих местах снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, к утру на побережье усилится восточный ветер до 10 м/с. Температура воздуха от 0 до -5.

Днем облачно с прояснениями. Местами снег, возможна метель. Восточный, северо-восточный ветер усилится до 6-12 м/с, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 0 до -5.