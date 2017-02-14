В среду ясная погода, -4...-10
Скандинавия находится во власти холодного антициклона его юго-восточная периферия будет опередлять погоду в Эстонии, передает "Актуальная камера".
Ночью ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-7, на побережье 4-10, вблизи Рижского залива порывы 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха понизится до -14..-19, на востоке Эстонии до -23, на побережье островов местами -10°C.
Днем ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на островах 5-11 м/с. Температура воздуха -4..-10°C.
Там нет комментариев. Будьте первым!