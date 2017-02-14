В среду ясная погода, -4...-10

Во вторник, 7 февраля, вступил в законную силу приговор суда в отношении Евгения Миронченко (45), которого обвинили в жестоком убийстве 22-летнего молодого человека в Маарду весной 2010 года. Убийство было совершено с целью получения 1 млн крон (63 911,65 евро) путем обмана страховой компании. Преступник проведет в тюрьме 17 лет.