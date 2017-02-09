В пятницу облачно, -3...+1
В ближайшие сутки не обойдется без осадков, а дороги кое-где покроются небольшой коркой льда, передает "Актуальная камера".
Ночью ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой снег и туман. Ветер южных направлений от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от -1 до -6 градусов.
Облачно будет и днем. Местами пойдет мокрый снег, а на побережье - дождь, который тут же покроет дороги коркой льда, так что будет скользко. Ветер южных направлений от 1 до 7 м/с. Температура воздуха -3 до +1 градуса.
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