Во вторник небольшой снег, -1..-7
Ложбина низкого давления отступает с Эстонии на юго-восток, вслед за ней к нам поступает более холодная воздушная масса.
Во вторник, 3 января, ночью облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.
Днем облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-8 м/с, к вечеру начнет усиливаться юго-восточный ветер. Температура воздуха -1...-7°C.
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