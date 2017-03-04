В воскресенье мокрый снег, - 2.. +3

Иллюстративная фотография. Фото: Reuetrs/Scanpix

Ночью облачно. Местами небольшой снег. К утру облачность увеличится и снежные осадки накроют острова. Ветер северо-западный, западный 5-9 м/с, порывами до 14 м/с. Во второй половине ночи ветер сменит направление на южное. Температура воздуха от -2 до -8, на побережье и островах – околонулевая температура.

Днем облачно. Мокрый снег с островов быстро расползется по всей Эстонии. Во второй половине дня на островах осадки перейдут в дождь. Ветер переменный 3-7 м/с, утром на островах и вблизи Рижского залива южный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -2 до +3.