В среду дождь, снег и мокрый снег, -3..+3

Завтра возможны дожди, снег и мокрый снег. Фото: Postimees/Scanpix

Ночью облачность увеличится. Начиная с северо-запада Эстонии пойдет снег. Утром на островах и западном побережье снег превратится в дождь. Местами туман. Ветер юго-западный 5-11 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха в начале ночи в Западной Эстонии от -1 до -6, на островах +1, на востоке Эстонии от -4 до -10. К утру температура начнет повышаться.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на побережье мокрый снег и дождь. На дорогах гололед. Ветер западный, юго-западный 5-11 м/с, вечером на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -3 до +3.