В понедельник в Эстонии ожидается мокрый снег

Завтра возможны дожди, снег и мокрый снег. Фото: Postimees/Scanpix

Погоду в Эстонии в ближайшие сутки будет определять ложбина низкого давления, которая перемещается с Северного моря.

В ночь на понедельник облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на островах и западном побережье - дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье - дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.