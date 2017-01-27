В субботу небольшая облачность, -2...+3

Фотографии наблюдателей за птицами в саду. Фото: Тийу Каммисте/minupilt.err.ee

Ни дождей, ни мокрого снега завтра быть не должно, передает "Актуальная камера".

Предстоящей ночью на востоке пройдет мокрый снег. К утру облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -5 на материке до +2°C на островах.

Днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-10, на северном побережье порывы до 14 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -2..+3°C.