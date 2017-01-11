В четверг похолодает, метель ослабеет к вечеру

Фото: Сийм Лыви/ERR

Ночью облачно, на юго-востоке с прояснениями. На островах и на севере Эстонии снег и метель. Ветер северо-восточный от 7 до 12, порывами до 15, на островах и побережье до 22 метров в секунду. Температура воздуха на западе Эстонии от минус 8 до минус 14, на востоке республики от минус 15 до минус 20 градусов.



Днем в основном облачно. Снег и метель в основном на островах и севере Эстонии. Ветер северо-восточный от 6 до 12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 метров в секунду. Вечером немного ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии минус 8, минус 13, а на востоке республики минус 14, минус 19 градусов.