В пятницу осадки, 0..+3

Местами возможны осадки. Фото: Scanpix/Postimees

Ночью синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный от 5 до 11 м/с, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до +3. Ближе к утру столбики термометром опустятся до -5 градусов.

Днем, как и ночью, будет облачно с прояснениями. Но уже с осадками. Во второй половине пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и западный от 4 до 11 м/с, во второй половине дня на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 0 до +3. На востоке Эстонии прохладнее: до -2°C.