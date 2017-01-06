31 декабря во многих местах дождь, +4..+7

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, в основном, в виде мокрого снега. Юго-западный, западный ветер 5-12, в начале ночи на островах и побережье - порывы до 15-18 метров в секунду. К утру ветер ослабеет. Температура воздуха от -2 до +4 градусов.