31 декабря во многих местах дождь, +4..+7
Эстония остается на южной периферии обширной области низкого давления в теплой воздушной массе.
Ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Кое-где возможен туман. Ветер юго-западный, западный 5-12 м/с, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 3...6°C.
Днем облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12 м/с, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 4...7°C.
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