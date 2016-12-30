В субботу будет ветрено и дождливо, +1..+5

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На Рождество в Эстонию придет ветреная и сырая погода.

Ночью облачно с прояснениями. Рано утром, начиная с запада, пойдут дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до +3.

Днем облачно. Дождь и мокрый снег начнут идти по всей стране. С утра усилится юго-западный и южный ветер 7-12 м/с, порывами до 15 м/с. На островах и побережье порывы ветра будут достигать 23 м/с. Температура воздуха от +1 до +5.