Во вторник ветрено, -1..-4
Во вторник синоптики обещают небольшое понижение температуры, передает "Актуальная камера".
Предстоящей ночью – облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха – от -2 до +2°C.
Днем будет облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер северный 7-10 м/с, на побережье и островах порывами до 15 м/с, вечером сменится северо-восточным и ослабеет. Температура воздуха – от -1 до +2, в течение дня понизится до 0..-4°C.
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