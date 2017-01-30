Во вторник ветрено, -1..-4

На прошлой неделе в Музее оккупаций открылась выставка "Как Нарва осталась с Эстонией" – о референдуме об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году. Прежде, чем познакомить специально приглашенных гостей с экспозицией, решено было провести дискуссию на тему "Нарва - это эстонский город?".