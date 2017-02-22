В четверг возможен дождь или мокрый снег, 0..+4

В эту субботу в Таллинне выступит КняZz — группа созданная Андреем Князевым, солистом легендарного коллектива "Король и Шут", который рассказал в интервью для "Радио 4", что на предстоящем концерте акцент будет сделан на старые песни. Также он отметил, что история группы "Король и Шут" началась со стишков в тетрадке и желания разнообразить скучную жизнь общим делом.