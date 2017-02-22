В четверг возможен дождь или мокрый снег, 0..+4
Гребень высокого давления перемещается через Прибалтику на юго-восток и завтра Эстония окажется на южной периферии области низкого давления, передает "Актуальная камера".
Ночью будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Кое-где туман. Ветер южный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха – от 0 до -6°C.
Днем – облачно с прояснениями. Вечером местами пройдет дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха – от 0 до +4°C.
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