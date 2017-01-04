В четверг осадки, ветер ослабеет

Фото: Астрид Мадисте/ETV Terevisioon

Ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений от 1 до 7 метров в секунду. К утру юго-западный ветер усилится от 5 до 11, на островах и побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до -7, на побережье островов местами до +1 градуса.



В первой половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. На островах и побережье возможны небольшие осадки. Во второй половине дня осадки распространятся на материк и будут идти в виде дождя и мокрого снега, на востоке Эстонии также и в виде снега. Ветер юго-западный от 5 до 12, на островах и побережье порывами до 17 метров в секунду, вечером ослабеет. Температура воздуха повысится до нуля и +5 градусов.