В среду начнется похолодание

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В марте синоптики обещают в Эстонии трескучие морозы, а температура воздуха начнет падать уже в ближайшую среду.

Ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Южный ветер 3-9 м/с, утром на островах до 14 м/с. Температура воздуха от -5 до -10, местами до -14, на побережье островов теплее до -2.

Днем облачность увеличится. В середине дня, начиная с запада, пойдет снег, возможна метель. Вечером на островах пойдет мокрый снег. Южный, юго-восточный ветер усилится до 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 12-17 м/с, порывами до 22 м/с. Вечером ветер стихнет, а воздух прогреется до +1.