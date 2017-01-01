В понедельник во многих местах пройдет дождь, +4..+7

Иллюстративное фото. Scanpix/Postimees

Синоптики в понедельник обещают ветреную и сырую погоду.

Ночью облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и дождь. Юго-западный, южный ветер 5-11 метров в секунду, на островах порывы 15 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Юго-западный, западный ветер 7-13 м/с, на островах и побережье порывы 18-20 м/с. Температура воздуха от 4 до 7 градусов выше нуля.