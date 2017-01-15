В понедельник потеплеет, 0..+3

Фото: Сийм Лыви/ERR

Ночью будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер западных направлений от 4 до 10 м/с, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 0 до -5, на островах и побережье до +2 градусов.

Днем также облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный от 4 до 10 м/с. Температура воздуха 0 до +3 градусов, а на юго-востоке Эстонии понизится до -2.