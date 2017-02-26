В понедельник будет ветрено и дождливо

Иллюстративная фотография Фото: Reuters/Scanpix

Ночью будет облачно. Пойдет дождь, местами – мокрый снег. Во многих местах – туман. Ветер юго-западный и западный от 7 до 12, порывами до 15 м/с, на побережье – 17-20 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха – от 0 до +3 градусов.

Ветрено и дождливо будет и днем. Местами пойдет мокрый снег. Возможен туман. Во второй половине дня осадки ослабеют. Ветер юго-западный и западный 3-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов.