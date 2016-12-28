В четверг в Эстонии будет до 5 градусов тепла
В четверг погоду в Эстонии будет определять юго-восточная периферия обширного циклона.
Ночью облачно. Местами небольшой дождь, на востоке Эстонии возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.
Днем облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.
Там нет комментариев. Будьте первым!