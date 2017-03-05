В понедельник возможны осадки, -2..+3

Ряды "Калева/Крамо" с большой вероятностью пополнит Бранко Миркович. Серб еще не поставил подпись под контрактом с действующим чемпионом Эстонии по баскетболу, но если все удачно сложится, то игрок ростом 190 сантиметров прибудет в Эстонию уже в понедельник вечером.