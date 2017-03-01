В четверг ветрено и сыро, -1.. +2

Возможен дождь и мокрый снег. Фото: ERR

Ночью облачно. Пойдет снег, кое-где начнется метель. Ближе к утру возможен дождь. Ветер юго-западный, западный 6-12 м/с, на побережье порывами до 15 м/с, на северо-восточном побережье до 18 м/с. Утром ветер ненадолго ослабеет. Температура воздуха от -1 до +2, после полуночи на востоке Эстонии до -5.

Днем сохранится облачная погода. Во многих местах мокрый снег, возможен дождь. Во второй половине дня осадки ослабеют. Вечером погода немного прояснится. Усилится юго-западный и западный ветер 6-11 м/с, порывами до 14 м/с, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха от -1 до +2.