В воскресенье ветер, дождь, мокрый снег

Фото: Сийм Лыви/ERR

Ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 5-11 м/с, на побережье порывами до 15 м/с, к утру на островах усилится до 20 м/с. Температура воздуха – от 0 до +3 градусов.

Днем – также облачно с прояснениями. К вечеру на востоке Эстонии местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, в первой половине дня на островах и побережье 17-20 м/с. Но уже к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха – от +1 до +4 градусов.