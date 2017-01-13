В субботу ожидается потепление, плотная облачность и метель

Фото: Сийм Лыви/ERR

В субботу в Эстонии температура воздуха на западе страны от 0 до -5, на востоке от -6 до -12.

Ночью небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром облачность увеличится, пойдет снег. Ветер в начале ночи южный, юго-западный 4-10 м/с, на западном побережье порывами до 14 м/с. Ранним утром ветер усилится до 12 м/с, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха в центральной и восточной части Эстонии до -23, в Западной Эстонии до -16, на островах — до -10.

Днем облачно, снегопады и метели. На островах местами пройдет также мокрый снег, возможен гололед. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, на побережье до 23 м/с. Температура воздуха повысится: на востоке от -6 до -12, на западе от 0 до -5, на побережье до +2.