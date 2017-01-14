В воскресенье без существенных осадков, -5..+2

Иллюстративная фотография. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

В Эстонии морозы отступают. На западном побережье в воскресенье до +2, передает "Актуальная камера".

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер юго-западный, южный, на островах – западный 5-11 м/с, в начале ночи на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха – от -5 градусов в Западной Эстонии до -15°C на юго-востоке, к утру температура начнет повышаться.

Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 5-11 м/с, вечером на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха – от 0 до -5, на побережье в Западной Эстонии до +2°C.