В воскресенье ветрено, 0...-5
В первой половине предстоящей недели синоптики обещают ясную и околонулевую температуру. В воскресенье днём может подняться ветер и термометр опустится до -5 градусов, передает "Актуальная камера".
Ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западных направлений от 2-х до 8-ми метров в секунду. Температура воздуха от -6 до -13 градусов.
Днем облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный от 3-х до 9-ти метров в секунду, вечером на северном побережье порывами до 14-ти метров в секунду. Температура воздуха от нуля до -5 градусов.
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