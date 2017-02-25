В воскресенье во многих местах осадки, +2..+5

Иллюстративная фотография. Фото: Reuetrs/Scanpix

Ночью эстонское небо затянет облаками. Ближе к утру начнется мокрый снег и дождь, на востоке Эстонии - снег. Усилится юго-западный ветер - от 7 до 12 м/с, порывами до 15 м/с. На островах и побережье от 10 до 15 м/с, порывами до 20 метров м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с островов, осадки ослабеют. Ветер юго-западный, западный 7-13 м/с, порывами до 18 м/с. На островах и побережье 10-15 м/с, порывами до 20 м/с. Вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха по стране от +2 до +5 градусов.