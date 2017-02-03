В субботу туман, 0..+3

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix

Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Во многих местах туман и гололед. Ветер юго-западный от 3 до 9 м/с. Температура воздуха от -4 до +1 градуса.

Днем также облачно с прояснениями. В основном без осадков. Туман к утру не рассеется и окутает страну почти на весь день. На дорогах будет скользко. Ветер юго-западный и южный от 3 до 9 м/с. Температура воздуха от 0 до +3 градусов.