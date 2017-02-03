В субботу туман, 0..+3
В Эстонии вновь будет туманно, а на дорогах скользко.
Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Во многих местах туман и гололед. Ветер юго-западный от 3 до 9 м/с. Температура воздуха от -4 до +1 градуса.
Днем также облачно с прояснениями. В основном без осадков. Туман к утру не рассеется и окутает страну почти на весь день. На дорогах будет скользко. Ветер юго-западный и южный от 3 до 9 м/с. Температура воздуха от 0 до +3 градусов.
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