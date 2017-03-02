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В столичном "Инфонете" теперь выступают два Тумасяна ({{commentsTotal}})

Александр Тумасян усилил "Инфонет". Автор: fcinfonet.ee
Спорт
Спорт

В последний день трансферного окна чемпион Эстонии по футболу - талллиннский "Инфонет" - заключил контракт с 24-летним российским полузащитником армянского происхождения Александром Тумасяном.

Он - младший брат Сергея Тумасяна, который играет в эстонском клубе уже несколько лет. Сам Александр Тумасян последние четыре сезона провел в Финляндии, выступая сначала за "Яро", а потом за "ТП-47". 

Этой зимой сразу пятеро эстонских футболистов решили продолжить карьеру в Финляндии, а вот последовавший в обратном направлении Тумасян-младший не считает свой переход в "Инфонет" шагом назад.

"Я думаю, что смогу развиваться в Эстонии. К тому же я перешел в сильнейший клуб Эстонии, который выступит в Лиге чемпионов. Это точно не шаг назад. Я попал в сильную команду. Надеюсь, что буду здесь прогрессировать", - сказал Александр Тумасян в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4".

По словам исполнительного директора "Инфонета" Александра Алтосара, клуб хотел подписать Александра Тумасяна еще в прошлом году, но тогда его переходу помешала травма футболиста.

 "Он тренировался с нами, но получил микротравму. В итоге покинул расположение команды. А теперь вот вернулся обратно и подписал контракт. Сейчас его форма еще далеко от оптимальной, но по ходу сезона он нас обязательно усилит. Александр Тумасян играет на позиции опорного полузащитника. Он должен составить конкуренцию Павлу Дымову и Александру Дмитриеву", - отметил Алтосар.

В первом туре чемпионата Эстонии по футболу "Инфонет" в пятницу вечером сыграет на выезде против тартуской "Таммеки". Александр Тумасян в этой встрече участвовать не будет.

Редактор: Сергей Михайлов



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