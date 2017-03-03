Елизавета Фомина и Николай Караев из Postimees стали лауреатами премии Союза газет Эстонии

Журналисты русскоязычной версии издания Postimees Елизавета Фомина и Николай Караев стали лауреатами премии Союза газет Эстонии в номинации "лучшая статья на русском языке".

Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила "Актуальная камера".

Победу журналистам принесли статьи о финансовых проблемах Русского театра, которые вышли в свет в мае прошлого года в газете "День за Днем" и в печатной версии Postimees на русском языке.

На награждение оба автора не смогли прийти по личным причинам.

На премию были также номинированы Оксана Авдеева из "МК-Эстонии" и корреспондент портала rus.err.ee Сергей Михайлов.

В общей сложности на конкурс в этой номинации были представлены 12 работ. Решение принимало жюри под председательством медиаэксперта Павла Иванова в составе главного редактора "Деловых ведомостей" Алены Стадник, журналистки Viru Prospekt Светланы Зайцевой, главного редактора "МК-Эстония" Андрея Титова и редактора "Радио 4" Артура Аукона.

Журналистом года был назван Койт Бринкманн из газеты Äripäev.