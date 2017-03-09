Выставка в Тарту призвана показать, что в Эстонии уровень свободы искусства выше российского

Представленные работы семи молодых художников, выполненные в различных техниках и на разные темы, объединяет одно обстоятельство - они поднимают вопросы, считающиеся неудобными в современном российском обществе: от прав ЛГБТ-меньшинств до критики власти, передает служба новостей "Радио 4".

"Я съездила в Москву, Петербург и Пермь. И когда мы встречались с художниками, они очень часто говорили о том, что "ну, вот эту работу сложно выставить", или "ну, вот эта работа хорошая, но не получится", что для нас было очень странно - у нас художник всё-таки имеет право на высказывание, на выбор любой темы. Так и получилась идея - выбрать работы на темы, которые считаются неудобными. Официально они на запрещены, но это те произведения, которые официально нелегко выставить", - рассказала куратор выставки Юлия Полуяненкова

В картинах Дмитрия Фёдорова из Москвы раскрываются темы сексуальной идентичности и насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Его произведения пронизаны личным опытом: на одной из акций он и его единомышленники были тяжело избиты.

"Я ходил снимать все "левые" и "правые" митинги, документировал их. В один из дней мы с моим бойфрендом вышли на гей-прайд, ну, гей-прайдом это нельзя назвать, это акция, на которую ребята из года в год выходят и их из года в год бьют. Мы были жестоко избиты на глазах людей, ОМОНа, который ничего не делал, просто смотрел. Нас обливали перцовой смесью, тогда в России все было накалено, а мой друг в итоге покончил собой. После этого я и начал готовить выставку", - рассказал Федоров.

По словам куратора экспозиции Юлии Полуяненковой, одна из основных целей выставки - продемонстрировать посетителю уровень свободы искусства в Эстонии по сравнению с восточным соседом.

"Мы не считаем, что это выставка будет интересна только русскоязычным. Нам кажется, что как русскоязычное население, так и эстоноязычное население сможет сравнить то, в каких условиях мы сейчас живём, с тем, как живут люди в соседней стране. Потому что, например, художник Артём Лоскутов был уже несколько раз задержан за акцию аполитическую, что для нашей реальности совершенно немыслимо. У нас, чтобы художника задержали, должны быть очень веские причины", - сказала Полуяненкова.

Выставка "Неудобные вопросы" открыта в Тартуском художественном музее до 28 мая.