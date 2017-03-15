Все желающие могут получить наставления по керлингу от олимпийской чемпионки Кейтлин Лоус

На ледовой арене "Тондираба" 18 марта для всех желающих пройдут ознакомительные уроки по игре в керлинг от олимпийской чемпионки Кейтлин Лоус.

Канадская спортсменка Кейтлин Лоус посетит Эстонию в рамках ознакомительного тура Olympic Celebration Tour, организованного Международной федерации керлинга. Олимпийская чемпионка будет обучать игре в керлинг с 16 по 19 марта на столичной ледовой арене "Тондираба".

В четверг, 16 марта, с игрой в керлинг познакомят школьников. В этот же день пройдет чемпионат среди школ. В субботу 18 марта олимпийская чемпионка проведет открытые занятия для всех желающих. В воскресенье, 19 марта, с 10:00 до 13:00 пройдут командные игры. Все мероприятия бесплатны.

Олимпийская чемпионка Кейтлин Лоус (Канада) поднялась на мировую вершину керлинга в 2008 году, когда она выиграла чемпионат Канады среди юниоров. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой.

В 2018 году в Эстонии состоится чемпионат Европы по керлингу.