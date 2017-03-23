Убивший человека и расчленивший его труп нарвитянин может досрочно выйти из тюрьмы

В первой половине апреля Вируский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы нарвитянина Евгения Волина (53), который за ряд преступлений был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе суда, ходатайство об УДО будет рассмотрено 11 апреля.

В прошлом году суды всех трех инстанций в условно-досрочном освобождении Волину отказали.

В ноябре 2008 года Вируский уездный суд приговорил Евгения Волина к 12 годам лишения свободы. Окончательно приговор вступил в силу в июле 2009, когда кассацию адвоката мужчины не принял к рассмотрению Государственный суд.

Согласно обвинению, 21 октября 2007 года Евгений Волин, находясь в бане в компании с Олегом, застрелил его из пистолета Макарова. После этого он расчленил его труп топором, разместив останки в пять разных полиэтиленовых пакетов.

Голову, руки, ноги и другие части тела он позднее утопил в карьере Кадастику, а туловище закопал в лесу.

Ранее в тот же день Евгений избил ногами женщину. Также его признали виновным в избиении мужчины в общежитии Нарвы.

Помимо этого Евгения Волина признали виновным в том, что, уже находясь в арестантском доме в Нарве, он угрожал ранее избитой им женщине расправой, если она не изменит показания против него.

Волин был арестован 4 ноября 2007 года. Срок его наказания истекает 4 ноября 2019 года.