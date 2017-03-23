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ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка ({{commentsTotal}})

На месте происшествия. Автор: читатель
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
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В четверг, 23 марта, в 20:30 на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Эдизе волости Йыхви столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка.

В ДТП также пострадала 12-летняя девочка, которую скорая помощь доставила с места происшествия в больницу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в сторону Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил, и в него сзади въехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате столкновения погибла находившаяся на заднем сидении автомобиля Honda 10-летняя девочка. Также находившаяся на заднем сидении 12-летняя девочка получила травмы, и ее доставили в больницу.

Водитель также была доставлена на медицинский осмотр в больницу, где будет выяснено ее состояние здоровья и возможное опьянение.

Управлявший автомобилем Toyota мужчина и находившаяся в этой машине восьмилетняя девочка не пострадали. Водитель Toyota был трезв.

Движение на месте аварии в течение долгого времени было нарушено. Автомобили отправлялись в объезд через деревню Эдизе.

Движение было восстановлено в 0:16.

Причины и обстоятельства ДТП выяснит уголовное делопроизводство, которым руководит Вируская окружная прокуратура.

"Полиция сделает все возможное, чтобы выяснить причины этого ДТП. На данный момент очень сложно сказать, почему водитель резко затормозил"  — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Андрес Ягго.

Редактор: Виктор Сольц



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