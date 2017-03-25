Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"

Взвесив все обстоятельства, подсчитав стоимость содержания и возможности использования единственного в Эстонии подобного муниципального объекта, мэрия решила, что держать его на балансе города обременительно, передает "Актуальная камера".

В 250 тысяч евро оценили молодежный лагерь Куртна, который существует уже 67 лет и где за это время отдохнули тысячи детей. Независимая оценка расположенного в волости Иллука объекта была сделана бюро недвижимости Uus maa.

По мнению старейшины волости Олега Кузнецова, это даже слишком высокая цена за такой объект. Также старейшина рассказал, почему волость отказалась от предложения Кохтла-Ярве взять на свой баланс лагерь.

"У нас достаточно своих объектов, которыми надо заниматься. Это и молодежный центр, и усадьба Иллука. Кроме этого, еще и оздоровительный центр в Паннъярве, где также могут отдыхать дети. Поэтому мы не считаем, что волости необходимо нести такую финансовую нагрузку. Дело еще и в том, что лагерь находится не в хорошем состоянии, и, по идеи, его надо строить заново", - рассказал старейшина Иллука олег Кузнецов.

Судьба единственного в Эстонии муниципального молодежного лагеря вызвала большой общественный резонанс, когда в сентябре прошлого года Кохтла-Ярве стал обсуждать его дальнейшую судьбу. Требования различных служб обязывают для дальнейшей деятельности лагеря вложить сотни тысяч евро. Требуется капитальное строительство.

"Вопрос о том, чтобы лагерь закрыть, что уже невозможно работать в таких условиях и нужны большие инвестиции, стоял уже несколько последних лет. Наступил момент, когда предписания от службы здоровья и спасательной службы требуют для продолжения деятельности 800 тысяч евро инвестиций. А если говорить о том, что сделать проживание на уровне европейских требований, то это уже порядка двух миллионов. То есть городу сегодня это не под силу", - добавила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

После того, как продажу разрешило Министерство окружающей среды, в мэрии приняли однозначное решение. В среду депутаты городского собрания должны подтвердить или отвергнуть решение выставить лагерь на аукцион.

"Имущество оценено, будет аукцион. И, естественно, приоритетным будет то предложение, которое будет исходить от людей или фирм, которые захотят продолжить эту деятельность", - пояснила Янченко.

Если городу не удастся продать лагерь, а сделать это по мнению чиновников будет сложно, то в планах мэрии сфокусироваться на том, чтобы лагерь продолжил деятельность.